В Донецкой области мужчина расплатился за ноутбук фальшивыми российскими деньгами

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34297 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50054 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53645 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101034 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103550 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110572 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133827 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Донецкой области мужчина расплатился за ноутбук фальшивыми российскими деньгами

В Донецкой области мужчина расплатился за ноутбук фальшивыми российскими деньгами

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 марта. УНН. Правоохранители устанавливают личность мошенника, который завладел ноутбуком, оставив продавцу 10 тысяч недействительных российских рублей, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, информирует УНН.

Житель Мирнограда разместил в интернете объявление о продаже своего ноутбука. Через несколько дней мужчине позвонил неизвестный и сказал, что хочет приобрести гаджет.

“Продавец отдал покупателю ноутбук, а тот деньги за него — 10 тысяч российских рублей. Только когда пострадавший пришел в банк для обмена денег на украинские гривны, ему сказали, что эта банкнота уже длительное время изъята из обращения и является неплатежной”, — отметили в Покровском отделе полиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Как сообщал УНН, жителя Донецкой области будут судить за попытку убийства 6-месячного мальчика.

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