На Донеччині чоловік розплатився за ноутбук фальшивими російськими грошима
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 березня. УНН. Правоохоронці встановлюють особу шахрая, який заволодів ноутбуком, залишивши продавцю 10 тисяч недійсних російських рублів, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, інформує УНН.
Мешканець Мирнограду розмістив в інтернеті оголошення про продаж свого ноутбуку. Через кілька днів чоловіку зателефонував невідомий і сказав, що хоче придбати ґаджет.
“Продавець віддав покупцю ноутбук, а той гроші за нього — 10 тисяч російських рублів. Лише коли потерпілий прийшов в банк для обміну грошей на українські гривні, йому сказали, що ця банкнота вже тривалий час вилучена із обігу і є неплатіжною”, — зазначили у Покровському відділі поліції
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. “Шахрайство”. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.
Як повідомляв УНН, мешканця Донеччини судитимуть за спробу вбивства 6-місячного хлопчика.