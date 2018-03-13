На Донеччині чоловік розплатився за ноутбук фальшивими російськими грошима

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 березня. УНН. Правоохоронці встановлюють особу шахрая, який заволодів ноутбуком, залишивши продавцю 10 тисяч недійсних російських рублів, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, інформує УНН.

Мешканець Мирнограду розмістив в інтернеті оголошення про продаж свого ноутбуку. Через кілька днів чоловіку зателефонував невідомий і сказав, що хоче придбати ґаджет.

“Продавець віддав покупцю ноутбук, а той гроші за нього — 10 тисяч російських рублів. Лише коли потерпілий прийшов в банк для обміну грошей на українські гривні, йому сказали, що ця банкнота вже тривалий час вилучена із обігу і є неплатіжною”, — зазначили у Покровському відділі поліції

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. “Шахрайство”. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Як повідомляв УНН, мешканця Донеччини судитимуть за спробу вбивства 6-місячного хлопчика.

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