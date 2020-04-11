В Донецкой области отец получил 10 лет тюрьмы за убийство малолетнего сына
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Донецкий апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры Донецкой области и приговорил к 10 годам лишения свободы жителя с. Николаевки Волновахского района, признанного виновным в причинении 6-летнему сыну смертельных тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области
Судом установлено, что в июне 2013 года мужчина, ранее судимый за грабеж, оформил опекунство и забрал к себе жить 6-летнего сына, который после осуждения матери за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проживал вместе с бабушкой.
Однако, жить в покое и любви в новой семье мальчик не суждено. 30 августа 2013, после очередного избиения отцом, он бежал к бабушке, но пьяный мужчина догнал его, привел домой и избил кулаками и веревкой с металлической проволокой, которую обычно использовал для скота. Вечером еще в две попытки покинуть негостеприимный дом ребенка снова были наказаны разъяренным отцом.
31 августа пьяный «воспитатель» догнал малого уже на краю села, в очередной раз сильно избил его той же веревкой, и следующее утро оказался для мальчика последним: в результате полученной черепно-мозговой травмы и гематомы головного мозга он умер запертым в своей комнате.
В октябре 2019 года Орджоникидзевский районный суд. Мариуполя приговорил жестокого изверга до 8 лет лишения свободы. Считая это наказание слишком мягким, прокуратура подала апелляционную жалобу.
Сейчас указанный приговор отменен и назначен новый, который уже вступил в законную силу.
Напомним, в Славянске мужчина подорвался, пытаясь разобрать гранату.