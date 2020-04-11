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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 16079 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 28422 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 45949 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71097 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100780 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105242 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130478 просмотра

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В Донецкой области отец получил 10 лет тюрьмы за убийство малолетнего сына

В Донецкой области отец получил 10 лет тюрьмы за убийство малолетнего сына

Киев  •  УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Донецкий апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры Донецкой области и приговорил к 10 годам лишения свободы жителя с. Николаевки Волновахского района, признанного виновным в причинении 6-летнему сыну смертельных тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области

Судом установлено, что в июне 2013 года мужчина, ранее судимый за грабеж, оформил опекунство и забрал к себе жить 6-летнего сына, который после осуждения матери за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проживал вместе с бабушкой.

Однако, жить в покое и любви в новой семье мальчик не суждено. 30 августа 2013, после очередного избиения отцом, он бежал к бабушке, но пьяный мужчина догнал его, привел домой и избил кулаками и веревкой с металлической проволокой, которую обычно использовал для скота. Вечером еще в две попытки покинуть негостеприимный дом ребенка снова были наказаны разъяренным отцом.

31 августа пьяный «воспитатель» догнал малого уже на краю села, в очередной раз сильно избил его той же веревкой, и следующее утро оказался для мальчика последним: в результате полученной черепно-мозговой травмы и гематомы головного мозга он умер запертым в своей комнате.

В октябре 2019 года Орджоникидзевский районный суд. Мариуполя приговорил жестокого изверга до 8 лет лишения свободы. Считая это наказание слишком мягким, прокуратура подала апелляционную жалобу.

Сейчас указанный приговор отменен и назначен новый, который уже вступил в законную силу.

Напомним, в Славянске мужчина подорвался, пытаясь разобрать гранату.

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