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На Донеччині батько отримав 10 років в'язниці за вбивство малолітнього сина

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Донецький апеляційний суд погодився з доводами прокуратури Донецької області та засудив до 10 років позбавлення волі мешканця с. Миколаївки Волноваського району, визнаного винним у спричиненні 6-річному синові смертельних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області

Судом встановлено, що у червні 2013 року чоловік, раніше судимий за грабіж, оформив опікунство та забрав до себе жити 6-річного сина, який після засудження матері за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконних обігом наркотиків, проживав разом із бабусею.

Проте, жити у спокої та любові в новій родині хлопчику не судилося. 30 серпня 2013 року, після чергового побиття батьком, він втік до бабусі, але п’яний чоловік наздогнав його, привів додому та побив кулаками і мотузкою з металевою проволокою, яку зазвичай використовував для худоби. Увечері ще за дві спроби покинути негостинний будинок дитину знову було покарано розлюченим батьком.

31 серпня п’яний «вихователь» наздогнав малого вже на межі села, в черговий раз сильно побив його тією ж мотузкою, і наступний ранок виявився для хлопчика останнім: внаслідок отриманої черепно-мозкової травми та гематоми головного мозку він помер запертим у своїй кімнаті.

У жовтні 2019 року Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя засудив жорстокого нелюда до 8 років позбавлення волі. Вважаючи це покарання занадто м’яким, прокуратура подала апеляційну скаргу.

Наразі зазначений вирок скасовано та призначено новий, який вже вступив у законну силу.

Нагадаємо, у Слов'янську чоловік підірвався, намагаючись розібрати гранату.

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