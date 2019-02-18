На Донбассе захвачено в плен еще одного диверсанта

"Группа Сил специальных операций, входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четырех диверсантов было уничтожено, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сообщили военные.



Как сообщал УНН, боевики попытались атаковать военных ООС, одного нападающего взяли в плен.