На Донбассе захвачено в плен еще одного диверсанта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Группа Сил специальных операций, которая входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.
"Группа Сил специальных операций, входит в состав Объединенных сил, сегодня, 18 февраля, захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четырех диверсантов было уничтожено, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сообщили военные.
Как сообщал УНН, боевики попытались атаковать военных ООС, одного нападающего взяли в плен.