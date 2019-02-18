На Донбасі захоплено в полон ще одного диверсанта

"Група Сил спеціальних операцій, що входить до складу Об'єднаних сил, сьогодні, 18 лютого, захопила в полон бойовика російських окупаційних військ. Бійці-спецпризначенці, які діяли у смузі оборони однієї з бригад на Північному напрямку, завчасно виявили висування ворожої ДРГ до наших спостережних постів. В ході короткого бою ворог відступив. Чотирьох диверсантів було знищено, одного захоплено в полон. На даний час здійснюється допит полоненого", - повідомили військові.



Як повідомляв УНН, бойовики спробували атакувати військових ООС, одного нападника взяли у полон.