На Донбассе погибли пятеро боевиков и еще 13 получили ранения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Незаконные вооруженные формирования потеряли пятеро боевиков после попытки спровоцировать боевые столкновения с украинскими военными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Минобороны.
По информации ГУР, противник продолжает усиление позиций путем увеличения количества постов наблюдения в так называемой "серой зоне", провоцируя боевые столкновения с силами АТО, при этом несет потери личного состава.
"В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты пятеро военнослужащих были убиты и тринадцать ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщали в штабе АТО, за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военнослужащих погибли, двенадцать получили ранения.