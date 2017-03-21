На Донбассе погибли пятеро боевиков и еще 13 получили ранения - разведка

По информации ГУР, противник продолжает усиление позиций путем увеличения количества постов наблюдения в так называемой "серой зоне", провоцируя боевые столкновения с силами АТО, при этом несет потери личного состава.

"В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты пятеро военнослужащих были убиты и тринадцать ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщали в штабе АТО, за минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военнослужащих погибли, двенадцать получили ранения.