На Донбасі загинуло п’ятеро бойовиків і ще 13 отримали поранення — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Незаконні збройні формування втратили п’ятьох бойовиків після намагання спровокувати бойові сутички з українськими військовими, передає УНН з посиланням на прес-службу головного управління розвідки Міноборони.
За інформацією ГУР, противник продовжує посилення позицій шляхом збільшення кількості постів спостереження у так званій “сірій зоні”, провокуючи бойові сутички із силами АТО, при цьому несе втрати особового складу.
“В 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти п’ятеро військовослужбовців було вбито та тринадцять поранено”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляли у штабі АТО, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових. Троє військовослужбовців загинуло, дванадцять отримали поранення.