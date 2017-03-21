На Донбасі загинуло п’ятеро бойовиків і ще 13 отримали поранення — розвідка

За інформацією ГУР, противник продовжує посилення позицій шляхом збільшення кількості постів спостереження у так званій “сірій зоні”, провокуючи бойові сутички із силами АТО, при цьому несе втрати особового складу.

“В 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти п’ятеро військовослужбовців було вбито та тринадцять поранено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляли у штабі АТО, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військових. Троє військовослужбовців загинуло, дванадцять отримали поранення.