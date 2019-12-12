На Донбассе зафиксировано два враждебных обстрела

"С начала текущих суток до 12:30 боевики дважды обстреляли позиции наших войск в районе Павлополя, что на Донецком направлении. С 10:50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов", - сказал Праута.

По его словам, почти сразу после этого боевики начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра.

"Потерь с нашей стороны нет", - добавил Праута.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы договорились о прекращении огня в Донбассе до Нового года.