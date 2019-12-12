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На Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли

На Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.

"Від початку поточної доби до 12:30 бойовики двічі обстріляли позиції наших військ в районі Павлополя, що на Донецькому напрямку. З 10:50 упродовж півгодини противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів", - сказав Праута.

За його словами, майже одразу після цього бойовики почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру.

"Втрат з нашого боку немає", - додав Праута.

Нагадаємо, під час зустрічі у “нормандському форматі” країни-учасниці домовились щодо припинення вогню на Донбасі до Нового року.

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