На Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12:30 бойовики двічі обстріляли позиції наших військ в районі Павлополя, що на Донецькому напрямку. З 10:50 упродовж півгодини противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів", - сказав Праута.
За його словами, майже одразу після цього бойовики почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру.
"Втрат з нашого боку немає", - додав Праута.
Нагадаємо, під час зустрічі у “нормандському форматі” країни-учасниці домовились щодо припинення вогню на Донбасі до Нового року.