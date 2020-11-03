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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, с начала текущих — сохраняется режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки — подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны боевиков не зафиксировано.

“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью”, — добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской области.

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