На Донбассе в ДТП погиб российский военный - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104948 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161560 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118880 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117983 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113333 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104800 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103700 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155043 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Донбассе в ДТП погиб российский военный - разведка

На Донбассе в ДТП погиб российский военный - разведка

Киев  •  УНН

 • 19062 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На днях в результате ДТП на Донбассе погиб российский кадровый военный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

“3 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия был травмирован гражданин РФ командир роты 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК. Вследствие непрофессионального оказания потерпевшему медицинской помощи и потери крови он скончался”, — говорится в сообщении.

Сейчас командованием полка принимаются меры по передаче тела погибшего родственникам и вывозу его на территорию России.

“Вместе с тем командование 1-го АК, ссылаясь на то, что офицер был в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие средств, отказывается выплачивать компенсацию и возмещать расходы на транспортировку и захоронение погибшего военнослужащего на территории России”, — рассказали в ГУР.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ выявлено многочисленные случаи хищения российскими военнослужащими оружия и боеприпасов с целью дальнейшей продажи или обмена на материальные ценности.

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