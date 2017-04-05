На Донбассе в ДТП погиб российский военный - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На днях в результате ДТП на Донбассе погиб российский кадровый военный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
“3 апреля в результате дорожно-транспортного происшествия был травмирован гражданин РФ командир роты 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК. Вследствие непрофессионального оказания потерпевшему медицинской помощи и потери крови он скончался”, — говорится в сообщении.
Сейчас командованием полка принимаются меры по передаче тела погибшего родственникам и вывозу его на территорию России.
“Вместе с тем командование 1-го АК, ссылаясь на то, что офицер был в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие средств, отказывается выплачивать компенсацию и возмещать расходы на транспортировку и захоронение погибшего военнослужащего на территории России”, — рассказали в ГУР.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ выявлено многочисленные случаи хищения российскими военнослужащими оружия и боеприпасов с целью дальнейшей продажи или обмена на материальные ценности.