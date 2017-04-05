На Донбасі в ДТП загинув російський військовий - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Днями в результаті ДТП на Донбасі загинув російський кадровий військовий, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
“3 квітня у результаті дорожньо-транспортної пригоди був травмований громадянин РФ командир роти 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК. Внаслідок непрофесійного надання потерпілому медичної допомоги та втрати крові він помер”, — йдеться в повідомленні.
Наразі командуванням полку вживаються заходи щодо передачі тіла загиблого родичам і вивезення його на територію Росії.
“Водночас командування 1-го АК, посилаючись на те, що офіцер був у стані алкогольного сп’яніння та брак коштів, відмовляється виплачувати компенсацію та відшкодовувати витрати на транспортування і поховання загиблого військовослужбовця на території Росії”, — розповіли в ГУР.
Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ виявлено чисельні випадки розкрадання російськими військовослужбовцями зброї та боєприпасів з метою подальшого продажу або обміну на матеріальні цінності.