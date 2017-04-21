На Донбассе противник продолжает дискредитацию ВСУ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На передовых позициях боевиков участились случаи обмена обстрелами для проверки бдительности соседей с последующим обвинением в обстрелах сил АТО. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"На передовых позициях противника участились случаи обмена обстрелами для проверки бдительности соседей с последующим обвинением в обстрелах сил АТО. Кроме того, "ведение дружественного огня" личный состав противника практикует во время пристрелки оружия. В частности, военнослужащие го отдельного батальона специального назначения (Донецк) 1-го АК в ходе пристрелки стрелкового оружия обстреляли позиции 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, военные психологи провели анкетирование боевиков на Донбассе.