На Донбассе противник продолжает дискредитацию ВСУ - разведка

"На передовых позициях противника участились случаи обмена обстрелами для проверки бдительности соседей с последующим обвинением в обстрелах сил АТО. Кроме того, "ведение дружественного огня" личный состав противника практикует во время пристрелки оружия. В частности, военнослужащие го отдельного батальона специального назначения (Донецк) 1-го АК в ходе пристрелки стрелкового оружия обстреляли позиции 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, военные психологи провели анкетирование боевиков на Донбассе.