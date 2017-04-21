На Донбасі противник продовжує дискредитацію ЗСУ - розвідка

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На передових позиціях бойовиків почастішали випадки обміну обстрілами для перевірки пильності сусідів з подальшим звинуваченням в обстрілах сил АТО. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“На передових позиціях противника почастішали випадки обміну обстрілами для перевірки пильності сусідів з подальшим звинуваченням в обстрілах сил АТО. Крім того, “ведення дружнього вогню” особовий склад противника практикує під час пристрілки озброєння. Зокрема, військовослужбовці -го окремого батальйону спеціального призначення (Донецьк) 1-го АК у ході пристрілки стрілецької зброї обстріляли позиції 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК",- йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, військові психологи провели анкетування бойовиків на Донбасі.

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