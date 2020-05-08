На Донбассе получили ранения трое украинских военных

"Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат.

"В результате обстрелов были ранены три украинских защитника. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе два раза обстреливали украинские позиции.