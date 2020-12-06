На Донбассе за прошедшие сутки украинских военных обстреливали из гранатометов и снайперы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного — применил противотанковые ракетные комплексы. Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь и ранений в результате обстрелов среди украинских военных не было.
“С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено”, — сообщили в ООС.
Добавляется, что о нарушении режима прекращения огня боевиками через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.