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На Донбасі минулої доби українських військових обстрілювали з гранатометів та снайпери

Київ • УНН

 • 19294 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

“В бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного — застосував протитанкові ракетні комплекси. Не було спокійно і в передмісті Авдіївки та поблизу Південного. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат та поранень внаслідок обстрілів серед українських військових не було.

“Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено”, — повідомили в ООС.

Додається, що про порушення режиму припинення вогню бойовиками через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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