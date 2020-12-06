На Донбасі минулої доби українських військових обстрілювали з гранатометів та снайпери

“В бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного — застосував протитанкові ракетні комплекси. Не було спокійно і в передмісті Авдіївки та поблизу Південного. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат та поранень внаслідок обстрілів серед українських військових не було.

“Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено”, — повідомили в ООС.

Додається, що про порушення режиму припинення вогню бойовиками через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.