В Днепропетровской области снесли дырявое футбольное поле
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Недавно на футбольном поле Васильковской ДЮСШ, что в Днепропетровской области, было положено современное искусственное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает УНН.
Сообщается, что новое поле устойчивое к износу, на нем можно играть в любое время года. Размеры поля 42 на 22 м.
"Спортивный объект обустроили за счет инфраструктурной субвенции из госбюджета", - рассказали в ОГА.
Современное поле будет способствовать более эффективной тренировке и новым спортивным достижениям, убеждены в школе.
"На этом поле лежало покрытие 10-летней давности. За это время оно износилось буквально до дыр. Местами даже образовались ямы, невозможно было играть. Теперь поле шикарное. На нем качественнее проходят тренировки. Дети занимаются с удовольствием", - отметил директор ДЮСШ Александр Пазий.
Не скрывают эмоций от нового поля и юные спортсмены, отмечают в ОГА.
"Раньше поле было драным. Бегать, пасовать и забивать голы было неудобно. Сегодня - небо и земля. Игра приносит огромное удовольствие", - поделился 12-летний Кирилл Васькив.
Отмечается, что проводить занятия, тренировки и соревнования на поле имеют право все желающие. Доступ к полю свободный как для детей, так и для взрослых.
В ОГА добавили, что в этом году в Днепропетровской области планируют начать обустройство еще 23-х новых футбольных мини-полей.
Программу по обустройству современных мини-футбольных полей воплощает ДнипроОДА совместно с Федерацией футбола Украины.
"В 2018-м таких открыли девять - семь в Днепре и два в Соленом. В основном их обустроили на пришкольных стадионах. Новое покрытие пока появилось и в Васильковской ДЮСШ", - рассказали в ОГА.
Как писал УНН, в УЕФА завили, что не финансировали строительство завода ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей.