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На Дніпропетровщині знесли діряве футбольне поле

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Нещодавно на футбольному полі Васильківської ДЮСШ, що на Дніпропетровщині, було покладено сучасне штучне покриття. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА, передає УНН.

Повідомляється, що нове поле стійке до зношування, на ньому можна грати у будь-яку пору року. Розміри поля 42 на 22 м.

“Спортивний об’єкт облаштували за рахунок інфраструктурної субвенції з Держбюджету”, — розповіли в ОДА.

Сучасне поле сприятиме ефективнішому тренуванню й новим спортивним досягненням, переконані у школі.

“На цьому полі лежало покриття 10-річної давнини. За цей час воно зносилося буквально до дір. Місцями навіть утворилися ями, що неможливо було грати. Тепер поле шикарне. На ньому якісніше проходять тренування. Діти займаються із задоволенням”, — зазначив директор ДЮСШ Олександр Пазій.

Не приховують емоцій від нового поля і юні спортсмени, зауважують в ОДА.

“Раніше поле було дране. Бігати, пасувати та забивати голи було незручно. Сьогодні — небо й земля. Гра приносить неабияке задоволення”, — поділився 12-річний Кирило Васьків.

Зазначається, що проводити заняття, тренування й змагання на полі мають право усі охочі. Доступ до поля вільний як для дітей, так і для дорослих.

В ОДА додали, що цього року на Дніпропетровщині планують розпочати облаштування ще 23-х нових футбольних міні-полів.

Програму з облаштування сучасних міні-футбольних полів втілює ДніпроОДА спільно з Федерацією футболу України.

“У 2018-му таких відкрили дев’ять — сім у Дніпрі та два в Солоному. Здебільшого їх облаштували на пришкільних стадіонах. Нове покриття наразі з’явилося й у Васильківській ДЮСШ”, — розповіли в ОДА.

Як писав УНН, в УЄФА завили, що не фінансували будівництво заводу ФФУ з виробництва штучного покриття для футбольних полів. 

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