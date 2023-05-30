На Днепропетровщине сбили вражеский беспилотник - ОВА

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“Ночью защитники из воздушного командования "Восток" сбили над нашей областью беспилотник. Вероятнее всего, приземлили Шахед-136”, - говорится в сообщении.

Напомним

Над Киевщиной этой ночью было уничтожено 20 вражеских дронов.