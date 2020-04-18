В Днепропетровской области обнаружили коронавирус еще у трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня COVID-19 подтвердили еще у 3-х жителей области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.
Как указано, трое вновь выявленных больных - с Каменского. Всего в Днепропетровской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 107 человек.
Новые инфицированные ранее контактировали с жителями области, у которых лабораторно подтвердили коронавирус.
Сейчас в Украине - более 5,1 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. По данным ОГА, из них 107 - в Днепропетровской области. Девять жителей области уже выздоровели.