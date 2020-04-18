На Дніпропетровщині виявили коронавірус ще у трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні COVID-19 підтвердили ще у 3-х жителів області. Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
Як вказано, троє нововиявлених хворих – із Кам’янського. Загалом на Дніпропетровщині з початку епідемії коронавірус виявили у 107 людей.
Нові інфіковані раніше контактували з жителями області, у яких лабораторно підтвердили коронавірус.
Нині в Україні – понад 5,1 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За даними ОДА, із них 107 – на Дніпропетровщині. Дев’ять жителів області вже одужали.