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На Дніпропетровщині виявили коронавірус ще у трьох людей

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні COVID-19 підтвердили ще у 3-х жителів області. Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Як вказано, троє нововиявлених хворих – із Кам’янського. Загалом на Дніпропетровщині з початку епідемії коронавірус виявили у 107 людей.

Нові інфіковані раніше контактували з жителями області, у яких лабораторно підтвердили коронавірус.

Нині в Україні – понад 5,1 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За даними ОДА, із них 107 – на Дніпропетровщині. Дев’ять жителів області вже одужали.

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