В Днепропетровской области изъяли наркотиков на сумму свыше миллиона гривен

"Был проведен санкционированный обыск по месту жительства гражданина 1973 года рождения. В ходе обыска на территории домовладения в теплице было обнаружено и изъято 46 кустов наркосодержащих растений "конопля", а на чердаке наркотическое средство "марихуана" весом около 12 кг. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых веществ составляет около 1 200 000 грн", - сказано в сообщении.

Изъятые вещества и растения направлены на исследование. После проведения экспертизы будет принято решение об открытии уголовного производства и внесения сведений в ЕРДР по статьям 307, 310 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине изъяли каннабиса на более чем 50 млн евро.