На Дніпропетровщині вилучили наркотиків на понад мільйон гривен
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Царичанському районі Дніпропетровської області виявили та вилучили 2 кг марихуани та 46 кущів конопель загальною вартістю 1,2 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
“Було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання громадянина 1973 року народження. У ході обшуку на території домоволодіння у теплиці було виявлено та вилучено 46 кущів нарковмісної рослини "конопля“, а на горищі наркотичний засіб "марихуана“, вагою близько 12 кг. За цінами "чорного“ ринку вартість вилучених речовин становить близько 1 200 000 грн”, — сказано у повідомленні.
Вилучені речовини та рослини направлені на дослідження. Після проведення експертизи буде ухвалено рішення про відкриття кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР за статтями 307, 310 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Україні вилучили канабісу на понад 50 млн євро.