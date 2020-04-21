В Днепропетровской области горел жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В понедельник в 14:35 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Никополь на улице Херсонская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По указанному адресу направлено отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на крыше одноэтажного жилого дома.
Огнем повреждена крыша и перекрытия дома на площади 120 кв.м.
Пожар локализован в 14:50 и ликвидирован в 16:30.
К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Киеве во время пожара в квартире спасли пенсионера.