На Дніпропетровщині горів житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У понеділок о 14:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в місті Нікополь на вулиці Херсонська. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За вказаною адресою направлено відділення 28 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло на даху одноповерхового житлового будинку.
Вогнем пошкоджено дах та перекриття оселі на площі 120 кв.м.
Пожежу локалізовано о 14:50 та ліквідовано о 16:30.
До гасіння займання залучено 9 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Києві під час пожежі в квартирі врятували пенсіонера.