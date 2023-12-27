На Днепропетровщине задержана преступная группа: ее участники подозреваются в разбойном нападении и завладении миллионами гривен

Правоохранители задержали трех участников преступной группы за разбойное нападение на семейную пару, избиение 73-летней женщины, завладение пятью миллионами гривен в разной валюте. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Согласно информации полиции, задержанные мужчины причастны к разбойному нападению: они ворвались в дом, избили 73-летнюю женщину, связали ей руки и ноги, после чего нашли тайник семьи, откуда забрали более 1,5 млн гривен, 27 тысяч евро, 30 тысяч долларов, а также ювелирные украшения.

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Отмечается, что к преступлениям причастны трое ранее судимых местных жителей Криворожского района.

Правоохранители провели обыски, в результате у фигурантов дела было обнаружено и изъято: пистолет, боеприпасы, похищенные золотые украшения и серебряную монету, а также наркотики, оборудование для видеонаблюдения, рации и другие вещественные доказательства.

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