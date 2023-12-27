На Днепропетровщине задержана преступная группа: ее участники подозреваются в разбойном нападении и завладении миллионами гривен
На Днепропетровщине задержаны трое подозреваемых в ограблении и нападении на пожилую женщину, похищении миллионов гривен и драгоценностей.
С начала широкомасштабного вторжения рф в Украину от взрывоопасных предметов погибло 277 человек
С начала российского вторжения в Украину от взрывчатки погибло 277 человек, в том числе 14 детей.
россияне расстреляли украинских пленных в Запорожье: Офис генпрокурора начал расследование
Украина начала расследование по факту казни трех бойцов ВСУ захваченных в плен российскими войсками, что является нарушением Женевской конвенции.
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
Украина внедряет металлодетекторы в школах для обеспечения безопасности, и 72 из 500 приоритетных школ уже используют их.
Эволюция благотворительности и волонтерства на примере одного фонда: как вызовы военного времени меняют подходы к помощи людям
Как вызовы военного времени меняют подходы к помощи людям.
Для поддержки работы "зернового коридора": в Украину прибыла лоцманская лодка от Франции
Франция передала Украине лоцманский катер, чтобы помочь Дунайскому зерновому коридору, повысить эффективность работы портов и увеличить грузопоток.
В этом году СБУ уже уничтожила более 500 российских танков
В этом году Служба безопасности Украины уничтожила в Украине более 500 российских танков, в том числе новейшие модели Т-90, во время боев на восточном и южном фронтах.
FT: Украина предупреждает о возможных задержках пенсий и зарплат без помощи Запада
Украина рискует задержать выплаты государственным служащим и пенсионерам без жизненно важной иностранной помощи; ей необходимо 37 миллиардов долларов в 2023 году. Задержки финансирования со стороны ЕС и США угрожают восстановлению и стабильности Украины.
"Думала, что вот прямо сейчас могу умереть": журналистка Паплаускайте рассказала подробности удара россиян по вокзалу Херсона
Журналистка Маричка Паплаускайте рассказала о российской атаке на херсонский железнодорожный вокзал, которая привела к жертвам и разрушениям.
В НАПК назвали самые распространенные коррупционные риски в работе ВЛК
НАПК выявило 20 коррупционных рисков в военно-врачебных комиссиях Украины и рекомендовало изменения для их минимизации и защиты прав военнослужащих.