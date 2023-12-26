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na-dnepropetrovshchine-sili-pvo-sbili-dve-rossiiskie-raketi

На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 14:33  •  8477 просмотра

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Украинские войска сбили две российские ракеты Х-59 в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области Силы обороны Украины сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59. Об этом со ссылкой на Воздушное командование "Восток", передает УНН.

Детали 

  В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59

- резюмировали военные.

Что этому предшествовало

Ранее УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ предупреждал о пуске двух ракет в сторону Днепра. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним,

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что командование рф посылает на "убой" своих пилотов, понимая, что в Украине есть системы ПВО, которыми Силы обороны могут их сбить

Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"25 декабрь 2023, 05:37 • 25920 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На Дніпропетровщині сили ППО збили дві російські ракети
Air defense forces shoot down two Russian missiles in Dnipropetrovs'k region
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В следующем месяце в Украине стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы в 2024 году

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"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства

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