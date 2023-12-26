На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты

В Днепропетровской области Силы обороны Украины сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59. Об этом со ссылкой на Воздушное командование "Восток", передает УНН.

Детали

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 - резюмировали военные.

Что этому предшествовало

Ранее УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ предупреждал о пуске двух ракет в сторону Днепра. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним,

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что командование рф посылает на "убой" своих пилотов, понимая, что в Украине есть системы ПВО, которыми Силы обороны могут их сбить

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