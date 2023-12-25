В Днепропетровской области с вечера сбили пять дронов, из-за обломков был пожар и повреждения - ОВА

В Днепропетровской области поздно вечером накануне уничтожили пять вражеских дронов, обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна и упали на территорию неработающего предприятия, был пожар, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Пять вражеских БпЛА над областью уничтожили наши защитники из ВК "Восток" вчера поздно вечером. По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один - в Павлоградском - написал Лысак в Telegram.

Детали

В последнем, по словам главы ОВА, обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

"В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели укротили", - отметил Лысак.

"Люди целы", - сообщил глава ОВА.

ПС ВСУ: ночью уничтожили 28 из 31 вражеского "шахеда" и две ракеты, за сутки - "минус" два самолета рф