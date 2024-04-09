На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА

В ночь на 9 апреля силы ПВО уничтожили в небе над Днепропетровщиной пять российских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник облвоенкодминистрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, по два дрона сбили в Днепровском и Каменском районах. Еще один - в Криворожском.

Также войска РФ атаковали Никопольщину. По самому Никополю ударили FPV-дроном, Покровскую сельскую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет. Последствия атак уточняются.

Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы