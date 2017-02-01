На государственный оборонный заказ направлено около 10 млрд грн в 2016 году

"Если мы говорим о государственном оборонном заказе 2016 года, то где-то около 10 млрд грн было только направлено на государственный оборонный заказ на закупку вооружения и военной техники, на выполнение ремонтных работ", - отметил замминистра.

Как сообщал УНН, Воздушные силы Украины в 2016 году недополучили почти один миллиард гривен на ремонт и модернизацию авиационной техники, которые были заложены в государственный бюджет.

Напомним, П.Порошенко заявил, что оборонный заказ в 2017 году будет профинансирован на 9 млрд грн.