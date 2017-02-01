На державне оборонне замовлення спрямовано близько 10 млрд грн у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У 2016 році на державне оборонне замовлення, на закупку озброєння та військової техніки, на виконання ремонтних робіт було спрямовано близько 10 млрд грн. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про державне оборонне замовлення 2016 року, то десь близько 10 млрд грн було тільки спрямовано на державне оборонне замовлення на закупку озброєння та військової техніки, на виконання ремонтних робіт", - зазначив заступник міністра.
Як повідомляв УНН, Повітряні сили України минулого 2016 року недоотримали майже один мільярд гривень на ремонт і модернізацію авіаційної техніки, які були закладені в державний бюджет.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що оборонне замовлення в 2017 році буде профінансовано на 9 млрд грн.