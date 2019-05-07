На День Победы в Киеве заявлены сразу четыре массовые шествия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы. Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Вадим Носач в комментарии корреспонденту УНН.
Наиболее массовое шествие, по данным КГГА, сейчас планирует ОО “Институт правовой политики” Елены Бережной, матери погибшей экс-депутатки Ирины Бережной, под названием “Никто не забыт, ничто не забыто”, что является украинским аналогом российской акции “Бессмертный полк”. Заявленное количество участников в нем — 180 000 человек. Будет задействована звукоусиливающая аппаратура и оркестр.
Акция начнется 9 мая в 8:30 возле станции метро “Арсенальная”, а дальше по улице Московской, отправится к парку Вечной Славы, и продлится до 16:00.
Также в 9:00 возле метро “Арсенальная” назначен сбор участников акции Совета Киевской городской организации ветеранов Украины Николая Мартынова, которая имеет похожее название “Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство”. Согласно заявке, 5000 участников отправятся к парку Вечной Славы для возложения цветов. Акция продлится до 12:00.
Кроме того, КГЯ Партии “Возрождение” планирует провести шествие и возложение цветов с ул. Лаврской и в парке Вечной Славы с 11:00 до 15:00. В акции заявлены 300 участников.
В то же время на улицах Лаврской и Мазепы, между Киево-Печерской Лаврой и парком Вечной Славы и станцией метро “Арсенальная” с 9:00 до 13:00 проведет свою акцию ОО “Демократична Сокира” Антона Швеца под названием “Бессмертный Грут” (относительно псевдо-патриотических пророссийских акций на территории Украины). Организация сообщила об участии 300 человек в мероприятии.
Напомним, Киевская городская госадминистрация утвердила и опубликовала план торжественных и культурно-просветительских событий в честь Дня памяти и примирения и семьдесят четвёртой годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.