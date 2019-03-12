В Черниговской области обнаружили незарегистрированную землю под детскими садами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Черниговской области правоохранители обнаружили отсутствие документов на землю, на которой расположены детские сады. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.
"Нежинской местной прокуратурой установлено, что на территории Козелецкого района не оформлено в установленном законом порядке право собственности на здания, в которых находятся детские сады. Отсутствуют также правоустанавливающие документы на земельные участки площадью 1,64 га, на которых расположены эти учреждения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что несвоевременное оформление правоустанавливающих документов на здания и земельные участки создает предпосылки для злоупотреблений и риски для нормального функционирования учреждений и учебного процесса.
Учитывая, что поселковым советом в течение длительного времени не предприняты надлежащие и достаточные меры, местная прокуратура обратилась с исками в суд о признании бездействия совета по этим вопросам противоправной, а также обязала совершить действия, направленные на оформление соответствующих документов.
В прокуратуре сообщили, что Черниговский окружной административный суд удовлетворил иски прокурора, а поселковый совет обязали обеспечить проведение указанных работ.
Как сообщал УНН, более 14 тысяч детей с особыми потребностями в Украине учатся в садах и школах.