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На Чернігівщині виявили незареєстровану землю під дитсадками

На Чернігівщині виявили незареєстровану землю під дитсадками

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КИЇВ. 12 березня. УНН. На Чернігівщині правоохоронці виявили відсутність документів на землю, на якій розташовані дитячі садки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

"Ніжинською місцевою прокуратурою встановлено, що на території Козелецького району не оформлено у встановленому законом порядку право власності на будівлі, у яких знаходяться дитячі садки. Відсутні також правовстановлюючі документи на земельні ділянки площею 1,64 га, на яких розташовані ці заклади", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що несвоєчасне оформлення правовстановлюючих документів на будівлі та земельні ділянки створює передумови для зловживань та ризики для нормального функціонування закладів та навчального процесу.

Враховуючи, що селищною радою упродовж тривалого часу не здійснено належних та достатніх заходів, місцева прокуратура звернулася з позовами до суду про визнання бездіяльності ради з цих питань протиправною, а також зобов’язала вчинити дії, спрямовані на оформлення відповідних документів.

У прокуратурі повідомили, що Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позови прокурора, а селищну раду зобов’язали забезпечити проведення зазначених робіт.

Як повідомляв УНН, понад 14 тисяч дітей з особливими потребами в Україні навчаються у садочках і школах.

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