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В Черкасской области задержали "черных лесорубов", которые нанесли ущерб в более чем 800 тыс. грн

Киев • УНН

 • 12676 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Черкасской области экоинспекторы задержали на горячем "черных лесорубов". Размер причиненного ущерба государству в результате незаконной рубки леса составил более 800 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Центрального региона Александр Позняков, передает УНН.

В Черкасской области задержали "черных лесорубов", которые нанесли ущерб в более чем 800 тыс. грн

"Оперативно реагируя на обращение одного из жителей села Липянка Шполянского района инспекторами "на горячем" задержаны и установлены лица, которые осуществляли незаконную вырезку деревьев разных пород в лесополосе возле села Липянка. Документов, удостоверяющих законность вырубки, ими не предоставлено", - написал Позняков.

По его словам, рассчитанный размер ущерба, нанесенный лесному хозяйству в результате незаконной вырубки деревьев, составляет 883 тыс. 929 грн.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 246 Уголовного кодекса Украины (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса).

Напомним, в Полтавской области будут судить "черного лесоруба".

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