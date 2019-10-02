На Черкащині затримали "чорних лісорубів", які завдали збитків на понад 800 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Черкаській області екоінспектори затримали на гарячому "чорних лісорубів". Розмір заподіяної шкоди державі внаслідок незаконної рубки лісу склав понад 800 тисячі гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції Центрального регіону Олександр Позняков, передає УНН.
"Оперативно реагуючи на звернення одного із жителів села Лип’янка Шполянського району інспекторами "на гарячому" затримано та встановлено осіб, які здійснювали незаконно вирізку дерев різних порід у лісосмузі біля села Лип’янка. Документів, що засвідчують законність вирубки, ними не надано", - написав Позняков.
За його словами, обрахований розмір шкоди, завданий лісовому господарству внаслідок незаконної вирубки дерев, становить 883 тис. 929 грн.
Окрім того, вирішується питанні щодо відкриття кримінального провадження за статтею 246 Кримінального Кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).
Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть "чорного лісоруба".