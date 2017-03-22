В Черкасской области разоблачена преступная группа, которая сбывала фальшивую валюту

Злоумышленники сбывали фальшивые купюры, преимущественно российские рубли и доллары США, на территории Черкасской области и в других регионах страны. Оперативники спецслужбы задержали одного из курьеров группировки при продаже 800 долларов США.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 тыс.долларов США, почти один миллион гривен, 7тыс. 500 евро, две тысячи польских злотых и 43 тыс. российских рублей, а также незарегистрированное огнестрельное оружие. Купюры отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.199 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности всех причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в феврале в Николаевской области женщина пыталась пополнить карточку фальшивыми 500-гривневыми банкнотами в кассе банка .