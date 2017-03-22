В Черкасской области разоблачена преступная группа, которая сбывала фальшивую валюту

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 57416 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109581 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124964 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184213 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134141 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127146 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107651 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Черкасской области разоблачена преступная группа, которая сбывала фальшивую валюту

В Черкасской области разоблачена преступная группа, которая сбывала фальшивую валюту

Киев  •  УНН

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Черкассы-Киев. 22 марта. УНН. Деятельность преступной группировки, специализировавшейся на сбыте фальшивой валюты, изготовленной на временно оккупированных территориях, пресекли правоохранители Черкасской области. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники сбывали фальшивые купюры, преимущественно российские рубли и доллары США, на территории Черкасской области и в других регионах страны. Оперативники спецслужбы задержали одного из курьеров группировки при продаже 800 долларов США.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 тыс.долларов США, почти один миллион гривен, 7тыс. 500 евро, две тысячи польских злотых и 43 тыс. российских рублей, а также незарегистрированное огнестрельное оружие. Купюры отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.199 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности всех причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в феврале в Николаевской области женщина пыталась пополнить карточку фальшивыми 500-гривневыми банкнотами в кассе банка .

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