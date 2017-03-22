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На Черкащині викрито злочинну групу, яка збувала фальшиву валюту

Київ • УНН

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ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Діяльність злочинного угруповання, що спеціалізувалося на збуті фальшивої валюти, виготовленої на тимчасово окупованих територіях, припинили правоохоронці на Черкащині. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисники збували фальшиві купюри, переважно російські рублі та долари США, на території Черкащини та в інших регіонах країни. Оперативники спецслужби затримали одного з кур’єрів угруповання під час продажу 800 доларів США.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 тисяч доларів США, майже один мільйон гривень, 7 тисяч 500 євро, дві тисячі польських злотих та 43 тисячі російських рублів, а також незареєстровану вогнепальну зброю. Купюри відправлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.199 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Встановлюються особи всіх причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у лютому на Миколаївщині жінка намагалася поповнити картку фальшивими 500-гривневими банкнотами у касі банку.

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