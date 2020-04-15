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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Черкасской области еще одного депутата оштрафовали за несвоевременную подачу декларации

Киев  •  УНН

 • 11407 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Депутата Черкасского облсовета привлекли к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, на него наложен штраф в размере 850 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, связанное с коррупцией, по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, в отношении одного из депутатов Черкасского областного совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный чиновник несвоевременно, без уважительных причин подал ежегодную электронную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 год по форме, которая определяется НАПК.

"Сосновским районным судом г. Черкассы 15 апреля депутата признано виновным в совершении административного правонарушения и наложено взыскание в виде штрафа в размере 850 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черкасской области депутата Жашковского районного совета оштрафуют на 850 гривен за несвоевременно поданную декларацию

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