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На Черкащині ще одного депутата оштрафували за несвоєчасну подачу декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Депутата Черкаської облради притягнуто до адмінвідповідальності за порушення антикорупційного законодавства, на нього накладено штраф у розмірі 850 грн. Про це повідомляє УНН зі посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

“Прокуратурою забезпечено участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, стосовно одного з депутатів Черкаської обласної ради”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що указаний посадовець несвоєчасно, без поважних причин подав щорічну електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік за формою, що визначається НАЗК.

“Соснівським районним судом м. Черкаси 15 квітня депутата визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу розміром 850 грн”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Черкащині депутата Жашківської районної ради оштрафують на 850 гривень за несвоєчасно подану декларацію

Українські Національні Новини

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