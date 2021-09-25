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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 118339 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114361 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 112653 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Эксклюзив
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На Буковине зафиксировали 411 случаев коронавируса

На Буковине зафиксировали 411 случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14934 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Черновицкой области за 24 сентября зафиксировали 411 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 266 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 87 108 случаев болезни. За последние сутки 276 человек выздоровели, 20 344 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 1965 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1229 ПЦР-исследования и 10 январь стало экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 379 483 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 424 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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