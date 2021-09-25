На Буковине зафиксировали 411 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Черновицкой области за 24 сентября зафиксировали 411 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 266 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 87 108 случаев болезни. За последние сутки 276 человек выздоровели, 20 344 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 1965 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1229 ПЦР-исследования и 10 январь стало экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 379 483 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 424 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.