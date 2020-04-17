На Буковине зафиксировано еще 82 случая COVID-19: инфицировано 10 священников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 82 случаев COVID-19. У 10 священников зафиксировано коронавирус. Всего в области 841 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
"По результатам сегодняшних исследований ... имеем подтвержденных 82 новых случая. Общее количество инфицированных ... коронавирусной инфекцией достигло отметки 841 человек ", - сказал Осачук.
По его словам, 39 новых инфицированных, это жители Черновцов.
"Среди людей, которые заразились имеем подтвержденных 10 сященникив, один священник находится под подозрением, а 13 священников являются контактными лицами", - рассказал Осачук.
Как сообщалось, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. За прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.