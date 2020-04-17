На Буковині зафіксовано ще 82 випадки COVID-19: інфіковано 10 священників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 82 випадків COVID-19. У 10 священників зафіксовано коронавірус. Загалом в області 841 випадок коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
“За результатами сьогоднішніх досліджень...маємо підтверджених 82 нових випадки. Загальна кількість інфікованих...від коронавірусної інфекції сягла позначки 841 особа”, — сказав Осачук.
За його словами, 39 нових інфікованих, це мешканці Чернівців.
"Серед людей, які інфікувалися маємо підтверджених 10 сященників, один священник перебуває під підозрою, а 13 священників є контактними особами", - розповів Осачук.
Як повідомлялося, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання — рекордний добовий приріст.