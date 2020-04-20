На Буковине выявили почти тысячу случаев COVID-19, за сутки умерли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На Буковине сегодня официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 988 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
За минувшие сутки умерли четыре человека, в том числе и парень 2000 года рождения. Больной обратился за медицинской помощью 17 апреля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, уже 19 апреля юноша скончался. Результаты тестов относительно наличия или отсутствия у него COVID-19 пока ожидаются.
Областной лабораторный центр состоянию на 19 апреля провел 4886 исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). К примеру, по информации Осачука, в соседней области сделали только 1602 теста.
Глава области сообщил, что из расчета на один миллион жителей в Черновицкой области приходится 5422 тестирований, и это самый высокий показатель в Украине. Вторая в этом списке область имеет показатель лишь 3469 тестирований, по его словам.
10 медицинских учреждений Буковины определены как госпитальные базы для больных коронавирусом. По состоянию на 20 апреля у них еще есть 109 свободных коек. Когда они заполнятся, принимать больных начнут резервные больницы, в частности Вижницкая и Герцаевская ЦРБ.
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.