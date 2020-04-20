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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35312 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79711 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101860 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128114 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128745 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121697 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

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На Буковине выявили почти тысячу случаев COVID-19, за сутки умерли четыре человека

На Буковине выявили почти тысячу случаев COVID-19, за сутки умерли четыре человека

Киев  •  УНН

 • 19229 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На Буковине сегодня официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 988 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

За минувшие сутки умерли четыре человека, в том числе и парень 2000 года рождения. Больной обратился за медицинской помощью 17 апреля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, уже 19 апреля юноша скончался. Результаты тестов относительно наличия или отсутствия у него COVID-19 пока ожидаются.

Областной лабораторный центр состоянию на 19 апреля провел 4886 исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). К примеру, по информации Осачука, в соседней области сделали только 1602 теста.

Глава области сообщил, что из расчета на один миллион жителей в Черновицкой области приходится 5422 тестирований, и это самый высокий показатель в Украине. Вторая в этом списке область имеет показатель лишь 3469 тестирований, по его словам.

10 медицинских учреждений Буковины определены как госпитальные базы для больных коронавирусом. По состоянию на 20 апреля у них еще есть 109 свободных коек. Когда они заполнятся, принимать больных начнут резервные больницы, в частности Вижницкая и Герцаевская ЦРБ.

Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.

Украинские Национальные Новости

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