На Буковині виявлено майже тисячу випадків COVID-19, за добу померли чотири особи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Буковині сьогодні офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 988 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
За минулу добу померли четверо осіб, у тому числі і хлопець 2000 року народження. Хворий звернувся за медичною допомогою 17 квітня, у нього діагностували двобічну пневмонію. Попри зусилля лікарів, уже 19 квітня юнак помер. На результати тестів щодо наявності чи відсутності у нього COVID-19 поки що очікують.
Обласний лабораторний центр станом на 19 квітня провів 4886 досліджень методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). До прикладу, за інформацією Осачука, у сусідній області зробили лише 1602 тести.
Глава області повідомив, що із розрахунку на один мільйон жителів у Чернівецькій області припадає 5422 тестувань, і це найвищий показник в Україні. Друга у цьому списку область має показник лише 3469 тестувань, за його словами.
10 медичних закладів Буковини визначені як госпітальні бази для хворих на коронавірус. Станом на 20 квітня у них іще є 109 вільних ліжок. Коли вони заповняться, приймати недужих почнуть резервні лікарні, зокрема Вижницька та Герцаївська ЦРЛ.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.