На Буковине обнаружили 82 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Черновицкой области за 18 августа зафиксировали 82 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 14 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 740 случаев болезни. За последние сутки 14 человек выздоровели, 78 358 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1808 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 575 ПЦР-исследования и 626 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 268 666 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 336 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.