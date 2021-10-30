На Буковине обнаружили 684 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Черновицкой области за 29 октября зафиксировали 684 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН .
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Так, в целом на Буковине зафиксировано 105 918 случаев болезни. За последние сутки 217 человек поправились, 87 979 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2414 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2260 ПЦР-исследований и 1606 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 878 674 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 66 852 летальных.
Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.