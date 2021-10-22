На Буковине обнаружили 576 новых случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Черновицкой области за 22 октября зафиксировали 576 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 235 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 101 629 случаев болезни. За последние сутки 235 человек выздоровели, 86 427 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2310 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2181 ПЦР-исследования и 851 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 725 385 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 003 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.